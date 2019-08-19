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      Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху: что известно – фото и видео

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      Зеленский и премьер-министр Израиля Нетаньяху – фото и видео
      Встреча Зеленского и Нетаньяху в Мариинском дворце / 24 канал

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев. Лидеры двух государств провели разговор и совместный брифинг. По их итогам было договорено о ряде важных инициатив и подписаны различные двусторонние соглашения.

      Во время торжественной встречи Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского присутствовали члены Кабмина и руководители силовых структур, сообщила корреспондент 24 канала.

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      В частности, во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, глава МВД Арсен Аваков, и.о. главы СБУ Иван Баканов и секретарь СНБО Александр Данилюк.

      После официальной церемонии встречи Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху направились к Мариинскому дворцу. Планируется, что они подпишут ряд документов и примут участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

      Встреча Биньямина Нетаньяху: смотрите фото и видео

      Впоследствии лидеры двух государств провели общий разговор. По результатам почти трехчасовой беседы, стороны подписали двусторонние документы при участии послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства. Также подписано соглашение об изучении иврита в украинских школах и украинского языка – в израильских.

      Это стоит знать: Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: главные тезисы

      После подписания документов Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху провели совместный брифинг. Во время него политики озвучили темы и договоренности, которые обсуждались во время встречи.

      Так, во время своего общения украинский и израильский лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов:

      Интересно то, что глава израильского правительства рассказал о своей связи с Украиной. Как оказалось, его отец в молодости некоторое время жил и работал на территории тогдашней УССР.

      Смотрите видео корреспондента 24 канала:

      Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео

       

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      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Биньямин Нетаньяху Новости Израиля Зона свободной торговли Голодомор
      Источник: 24 канал
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