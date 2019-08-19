Зеленский встретился с премьером Израиля Нетаньяху: что известно – фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев. Лидеры двух государств провели разговор и совместный брифинг. По их итогам было договорено о ряде важных инициатив и подписаны различные двусторонние соглашения.

Во время торжественной встречи Биньямина Нетаньяху и Владимира Зеленского присутствовали члены Кабмина и руководители силовых структур, сообщила корреспондент 24 канала.

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В частности, во встрече приняли участие заместитель министра иностранных дел Вадим Пристайко, глава МВД Арсен Аваков, и.о. главы СБУ Иван Баканов и секретарь СНБО Александр Данилюк.

После официальной церемонии встречи Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху направились к Мариинскому дворцу. Планируется, что они подпишут ряд документов и примут участие в мероприятиях по чествованию памяти жертв трагедии в Бабьем Яру.

Встреча Биньямина Нетаньяху: смотрите фото и видео

Впоследствии лидеры двух государств провели общий разговор. По результатам почти трехчасовой беседы, стороны подписали двусторонние документы при участии послов. В частности, были подписаны соглашения о сотрудничестве в сферах спорта, образования и сельского хозяйства. Также подписано соглашение об изучении иврита в украинских школах и украинского языка – в израильских.

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После подписания документов Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху провели совместный брифинг. Во время него политики озвучили темы и договоренности, которые обсуждались во время встречи.

Так, во время своего общения украинский и израильский лидеры успели обсудить целый ряд важных вопросов:

торгово-экономические отношения между государствами;

расширение соглашения о зоне свободной торговли;

решение проблемы со въездом украинцев на территорию Израиля;

Зеленский призвал Израиль признать Голодомор геноцидом украинского народа;

Нетаньяху пригласил Зеленского посетить Иерусалим;

договоренность об открытии в Киеве и Иерусалиме центров высокотехнологичного развития.

Интересно то, что глава израильского правительства рассказал о своей связи с Украиной. Как оказалось, его отец в молодости некоторое время жил и работал на территории тогдашней УССР.

Смотрите видео корреспондента 24 канала:

Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: смотрите видео