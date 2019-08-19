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      Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом украинского народа

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      Встреча Зеленского и Нетаньяху
      Встреча Зеленского и Нетаньяху / Офис Президента

      Президент Зеленский на встрече с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху призвал признать Голодомор 1932-33 годов актом геноцида украинского народа.

      Зеленский отметил, что народы Израиля и Украины имеют давние тесные исторические связи и совместно переживают трагедии новейшей эпохи.

      Встреча президента с премьером Израиля: Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: главные тезисы

      Наши народы пережили все трагедии новейшей истории – Голодомор и Холокост, Вторую мировую войну, тоталитарный советский режим. Я обратился к израильской стороне с призывом признать Голодомор актом геноцида украинского народа,
      – сказал президент.

      Как сообщило посольство Израиля в Украине, Нетаньяху в день встречи возложил цветы к Мемориалу памяти жертв Голодомора в Киеве. После брифинга главы государств почтят память погибших в Бабьем Яру.

      Что такое Голодомор в Украине? Акт геноцида украинского народа, организованный руководством ВКП(б) и правительством СССР в 1932-1933 годах путем создания искусственного массового голода. Это привело к смерти от голода 3 миллионов 941 тысячи человек. Голодомор был вызван сознательными и целенаправленными мерами высшего руководства СССР и УССР во главе с Иосифом Сталиным. Был рассчитан на подавление украинского национально-освободительного движения и физическое уничтожение части украинских крестьян.

      Отметим, что Украина борется за международное признание Голодомора геноцидом, чтобы перед всем миром разоблачить исторические случаи агрессии России в отношении украинского народа.

       


      Какие страны уже признали Голодомор геноцидом украинского народа / Инфографика 24 канала

      Смотрите видео с главными фактами о Голодоморе в Украине:

       

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Биньямин Нетаньяху Голодомор
      Источник: 24 канал
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