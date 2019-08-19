15:18
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

      435 Читать новость на русском
      Зустріч Зеленського та Нетаньягу
      Зустріч Зеленського та Нетаньягу / Офіс Президента

      Президент Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.

      Зеленський зазначив, що народи Ізраїлю та України мають давні тісні історичні зв'язки та спільно переживають трагедії новітньої епохи. 

      Зустріч президента з прем'єром Ізраїлю: Спільний брифінг Зеленського і Нетаньяху: головні тези

      Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу,
      – сказав президент.

      Як повідомило посольство Ізраїлю в Україні, Нетаньяху в день зустрічі поклав квіти до Меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Києві. Після брифінгу глави держав ушанують пам'ять загиблих у Бабиному Яру. 

      Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

      Зазначимо, що Україна бореться за міжнародне визнання Голодомору геноцидом, щоб перед усім світом викрити історичні випадки агресії Росії щодо українського народу. 


      Які країни вже визнали Голодомор геноцидом українського народу / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться відео з головними фактами про Голодомор в Україні:

       

      blog_ava
      Маковий, Яблучний і Горіховий: як святкують в Україні три серпневі Спаси
      сьогодні
      22940
      Теги: Новини України Новини політики Біньямін Нетаньяху Голодомор Володимир Зеленський
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      сьогодні , 15:00 Визит Нетаниягу в Украину: каковы истинные мотивы встречи?
      Блог Медіа 1502
      Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      сьогодні , 12:33 Податок на нерухомість 2019: коли і скільки треба заплатити
      7578
      Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      сьогодні , 12:00 Польщі сподобався "план США із залякування Росії", – Die Zeit
      Світові Медіа 2253
      Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      сьогодні , 11:02 Покоління Z: як молодь змінює українських роботодавців та наші умови праці
      Євгенія Мазур 1318
      Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      сьогодні , 10:00 Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      Блог Медіа 667
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук