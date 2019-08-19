Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом українського народу

Президент Зеленський на зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху закликав визнати Голодомор 1932-33 років актом геноциду українського народу.

Зеленський зазначив, що народи Ізраїлю та України мають давні тісні історичні зв'язки та спільно переживають трагедії новітньої епохи.

Зустріч президента з прем'єром Ізраїлю: Спільний брифінг Зеленського і Нетаньяху: головні тези

Наші народи пережили всі трагедії новітньої історії – Голодомор і Голокост, Другу світову війну, тоталітарний радянський режим. Я звернувся до ізраїльської сторони із закликом визнати Голодомор актом геноциду українського народу,

– сказав президент.

Як повідомило посольство Ізраїлю в Україні, Нетаньяху в день зустрічі поклав квіти до Меморіалу пам'яті жертв Голодомору в Києві. Після брифінгу глави держав ушанують пам'ять загиблих у Бабиному Яру.

Що відомо про Голодомор в Україні?Акт геноциду українського народу, організований керівництвом ВКП(б) та урядом СРСР у 1932-1933 роках шляхом створення штучного масового голоду. Це призвело до смерті від голоду 3 мільйонів 941 тисячі людей. Голодомор був викликаний свідомими та цілеспрямованими заходами вищого керівництва СРСР та УСРР на чолі з Йосипом Сталіним. Був розрахований на придушення українського національно-визвольного руху і фізичного знищення частини українських селян.

Зазначимо, що Україна бореться за міжнародне визнання Голодомору геноцидом, щоб перед усім світом викрити історичні випадки агресії Росії щодо українського народу.



Які країни вже визнали Голодомор геноцидом українського народу / Інфографіка 24 каналу

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