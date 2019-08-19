Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео

Зустріч Зеленського і Нетаньяху у Маріїнському палаці / 24 канал

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Український лідер зустрів свого ізраїльського колегу в Маріїнському палаці.