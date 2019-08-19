Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Український лідер зустрів свого ізраїльського колегу в Маріїнському палаці.
Під час урочистої зустрічі Біньяміна Нетаньяху присутніми були члени Кабміну та очільники силових структур, повідомила кореспондент 24 каналу.
Зокрема, у зустрічі взяли участь заступника міністра закордонних справ Вадим Пристайко, голова МВС Арсен Авакова та в. о. очільника СБУ Іван Баканов.
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Джерело: 24 канал
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