10:42
19 серп 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Позашлюбний син Брежнєва. Єдине горе Бердимухамедова
      Вєсті Кремля
      19:38, 17 серпня
      Вєсті.UA. Жир: Провальні дні Порошенка. Гламурний День Незалежності
      Вєсті.UA
      17:46, 17 серпня
      Чому нові вагони "Укрзалізниці" простоюють на заводі та куди зникли гроші: розслідування
      ЦРУ
      09:01, 16 серпня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський зустрівся з прем'єром Ізраїлю Нетаньяху: що відомо – фото і відео

      46 Читать новость на русском
      Зустріч Зеленського і Нетаньяху у Маріїнському палаці
      Зустріч Зеленського і Нетаньяху у Маріїнському палаці / 24 канал

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Український лідер зустрів свого ізраїльського колегу в Маріїнському палаці.

      Під час урочистої зустрічі Біньяміна Нетаньяху присутніми були члени Кабміну та очільники силових структур, повідомила кореспондент 24 каналу.

      Зокрема, у зустрічі взяли участь заступника міністра закордонних справ Вадим Пристайко, голова МВС Арсен Авакова та в. о. очільника СБУ Іван Баканов.

      Новина доповнюється...

      blog_ava
      Підвищення рейтингу та черговий транш: що чекає на економіку України
      сьогодні
      3108
      Теги: Новини України Новини політики
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      сьогодні , 10:00 Эмиграция за талант: как попасть в США, если у вас выдающиеся способности
      Блог Медіа 297
      Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      сьогодні , 08:40 Крым подталкивает режим Путина к краху, а Россию – к распаду
      Сергій Климовський 2082
      Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      сьогодні , 08:04 Головні новини 18 серпня: стрілянина на кордоні з Румунією і нова відстрочка для "євробляхерів"
      5029
      Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      18 серпня , 22:01 Радіація під грифом "секретно", помста Путіна та США на боці України: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 1960
      Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      18 серпня , 20:00 Найсмішніші меми тижня: Парад Бадоєв, Раша Срака, Рабінович і перекладачі
      2555
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук