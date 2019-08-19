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      БІНЬЯМІН НЕТАНЬЯХУ ПОЖЕЖА В ОДЕСЬКОМУ ГОТЕЛІ "ТОКІО СТАР" ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ

      Зеленський та Нетаньяху домовилися вирішити проблему з відмовами українцям у візах до Ізраїлю

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      Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
      Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Після зустрічі політики зробили чимало спільних заяв.

      Під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що останнім часом Ізраїль та Україна активно співпрацюють у міграційній сфері.

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      Президент додав, що йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю. 

      Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему,
      – сказав Зеленський.

      Президент України наголосив, що громадяни обох держав мають максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українці не повинні "тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю".

      Про яку проблему йдеться?

      Від початку 2019 року 2,7 тисячам українців було відмовлено у в'їзді до Ізраїлю, тоді як 716 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді в Україну, пише "Інтерфакс-Україна".

      15 лютого в аеропорту "Бориспіль" 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами. 

      Загалом в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві почастішали випадки затримання українських громадян. Деяких з них довго допитують про мету візиту, а деяких після цього відправляють додому. МВС Ізраїлю заявляло, що подібна практика пояснюється збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.

      Важливо: Спільний брифінг Зеленського і Нетаньяху: головні тези

      Після декількох таких випадків у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне припинення безвізового режиму з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів на кордоні з цією країною. Однак у МЗС спростували цю інформацію.

      безвіз

      Країни, в які можна мандрувати без віз українцям / інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини політики Новини України Біньямін Нетаньяху Новини Ізраїля Володимир Зеленський Президент України Безвізовий режим
      Джерело: 24 канал
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