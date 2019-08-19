Зеленський та Нетаньяху домовилися вирішити проблему з відмовами українцям у візах до Ізраїлю

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху, який з офіційним візитом прибув до Києва. Після зустрічі політики зробили чимало спільних заяв.

Під час спільної прес-конференції Володимир Зеленський зазначив, що останнім часом Ізраїль та Україна активно співпрацюють у міграційній сфері.

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Президент додав, що йдеться про численні відмови громадянам України на в'їзд до Ізраїлю.

Ми домовилися остаточно вирішити цю проблему,

– сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що громадяни обох держав мають максимально користуватися перевагами безвізового режиму, а українці не повинні "тисячами затримуватися на кордоні Ізраїлю".

Про яку проблему йдеться?

Від початку 2019 року 2,7 тисячам українців було відмовлено у в'їзді до Ізраїлю, тоді як 716 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді в Україну, пише "Інтерфакс-Україна".

15 лютого в аеропорту "Бориспіль" 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

Загалом в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві почастішали випадки затримання українських громадян. Деяких з них довго допитують про мету візиту, а деяких після цього відправляють додому. МВС Ізраїлю заявляло, що подібна практика пояснюється збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.

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Після декількох таких випадків у ЗМІ з'явилася інформація про ймовірне припинення безвізового режиму з Ізраїлем через систематичне порушення прав українських туристів на кордоні з цією країною. Однак у МЗС спростували цю інформацію.

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