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      Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем, – МЗС

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      Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем, – МЗС
      Україна може скасувати безвіз з Ізраїлем, – МЗС / ua.depositphotos.com

      Міністерство закордонних справ України не виключає скасування безвізового режиму з Ізраїлем. Все через систематичне порушення прав українських туристів на кордоні з цією країною.

      Речниця МЗС України Катерина Зеленко наголосила, що якщо іноземні уряди не будуть належним чином ставитися до боротьби з нелегальним наймом і прийомом на роботу українських громадян, то Україна перегляне доцільність безвізового режиму, пише "Європейська правда".

      Читайте також: Україна та Ізраїль обговорили безпідставні відмови туристам у перетині кордону

      15 лютого в аеропорту "Бориспіль" 35 громадянам Ізраїлю відмовили у в'їзді на територію України через відсутність достатніх коштів або непідтверджену мету візиту. У свою чергу Ізраїль на знак протесту затримав цілий літак з України зі 140 українськими громадянами.

      Зеленко сказала, що МЗС передало ноту Ізраїлю, в якій зазначено, що захист прав громадян України, включно під час короткотермінових поїздок і тривалого проживання закордоном, є пріоритетом для міністерства і української влади.

      Проблема є системною і її потрібно вирішувати на рівні міжвідомчої співпраці,
      – наголосила Зеленко.

      До слова, останнім часом в аеропорту Бен-Гуріон у Тель-Авіві почастішали випадки затримання українських громадян. Деяких з них довго допитують про мету візиту, а деяких після цього відправляють додому. МВС Ізраїлю стверджує, що подібна практика пояснюється збільшенням числа нелегальних мігрантів з України.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Ізраїля МЗС України Безвізовий режим
      Джерело: 24 Канал
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