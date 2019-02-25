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      Україна та Ізраїль обговорили безпідставні відмови туристам у перетині кордону

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      Україна та Ізраїль обговорили проблемну ситуацію з туристами
      Україна та Ізраїль обговорили проблемну ситуацію з туристами / dpsu.gov.ua

      Розв'язати проблемні питання взаємних відмов туристам у в'їзді до обох країн на дипломатичному рівні домовилися Україна та Ізраїль. Це трапилося після конфлікту в аеропорту "Бен Гуріон", коли ізраїльтяни затримали літак з українцями у відповідь на схожі дії українських прикордонників.

      Про дипломатичні перспективи

      15 лютого в аеропорту "Бен Гуріон" ізраїльтяни затримали 140 українців. Зробили це на знак протесту проти того, що раніше у в'їзді в Україну відмовили 35 ізраїльтянам (у них не було достатньо грошей, також вони не підтвердили мету візиту). Це стало приводом для зустрічі 25 лютого голови Державної прикордонної служби України Петра Цигикала та посла Ізраїлю Джоела Ліона, про що повідомила прес-служба ДПСУ.

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      Посадовці домовилися розв'язати проблемні питання в'їзду громадян Ізраїлю до України. Щодо зворотної проблеми – Цигикал попросив Ліона окремо підняти питання значної кількості безпідставних відмов громадянам України безпосередньо на кордоні з Ізраїлем та в аеропорту "Бен-Гуріон".

      Цигикал, Ліон
      Посол Ізраїлю Джоел Ліон та керівник Держприкордонслужби України Петро Цигикал

      Що відомо про міграційні стосунки України та Ізраїлю

      Безвізовий режим між країнами діє з 2011 року. Загалом в Ізраїлі проживає понад 500 тисяч вихідців з України, які, здебільшого, повернулися на землю предків. Серед тих, хто переїхав до Ізраїлю, також 35 тисяч етнічних українців – членів змішаних сімей, які вже є громадянами Ізраїлю.

      Попри це у 2018 році відмову від ДПСУ в перетині кордону отримали 84 громадяни Ізраїлю. Натомість Ізраїль не допустив на свою територію понад 3 тисячі 500 українців.

      У 2019 кількість відмов українцям перевищила 500 випадків. Українські прикордонники також вже відмовили трохи більше ніж 100 громадянам Ізраїлю. При цьому кількість ізраїльтян, які їдуть до України зросла на 21% відносно минулого року.

      Чому Ізраїль не пропускає через кордон так багато українців

      Чимало українців живе в Ізраїлі з простроченими туристичними або робочими візами – їх точну кількість порахувати важко.

      Журналіст 24 каналу побував на кордоні Єгипту та Ізраїлю. Місцеві гіди та українці, які перетинали кордон з Ізраїлем, розповіли, що часто із Шарм-ель-Шейха їдуть повні автобуси з туристами, а назад повертаються напівпусті. Саме тому прикордонники Ізраїлю проводять дуже ретельні перевірки і часто відмовляють людям у в'їзді – якщо виникає хоч найменша підозра, що ті можуть залишитися у країні нелегально. 

      Дещо м'якша ситуація в аеропортах країни, але і там відсоток відмов доволі великий.

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      Теги: Новини України Держприкордонслужба Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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