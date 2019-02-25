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      Украина и Израиль обсудили безосновательные отказы туристам в пересечении границы

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      Украина и Израиль обсудили проблемную ситуацию с туристами
      Украина и Израиль обсудили проблемную ситуацию с туристами / dpsu.gov.ua

      Решить проблемные вопросы взаимных отказов туристам во въезде в обе страны на дипломатическом уровне договорились Украина и Израиль. Это случилось после конфликта в аэропорту "Бен Гурион", когда израильтяне задержали самолет с украинцами в ответ на подобные действия украинских пограничников.

      О дипломатических перспективах

      15 февраля в аэропорту "Бен Гурион" израильтяне задержали 140 украинцев. Сделали это в знак протеста против того, что ранее во въезде в Украину отказали 35 израильтянам (у них не было достаточно денег, также они не подтвердили цель визита). Это стало поводом для встречи 25 февраля председателя Государственной пограничной службы Украины Петра Цигикала и посла Израиля Джоэла Лиона, о чем сообщила пресс-служба ГНСУ.

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      Чиновники договорились решить проблемные вопросы въезда граждан Израиля в Украину. Что касается обратной проблемы – Цигикал попросил Лиона отдельно поднять вопрос значительного количества необоснованных отказов гражданам Украины непосредственно на границе с Израилем и в аэропорту "Бен-Гурион".

      Цигикал, Ліон
      Посол Израиля Джоэл Лион и руководитель Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал

      Что известно о миграционных отношениях Украины и Израиля

      Безвизовый режим между странами действует с 2011 года. Всего в Израиле проживает более 500 тысяч выходцев из Украины, которые, в основном, вернулись на землю предков. Среди тех, кто переехал в Израиль, также 35 тысяч этнических украинцев – членов смешанных семей, которые уже являются гражданами Израиля.

      Несмотря на это в 2018 году отказ от ГНСУ в пересечении границы получили 84 граждане Израиля. Взамен Израиль не допустил на свою территорию более 3 тысяч 500 украинцев.

      В 2019 количество отказов украинцам превысило 500 случаев. Украинские пограничники также уже отказали чуть более 100 гражданам Израиля. При этом количество израильтян, которые едут в Украину, выросло на 21% относительно прошлого года.

      Почему Израиль не пропускает через границу так много украинцев

      Многие украинцы живут в Израиле с просроченными туристическими или рабочими визами – их точное количество посчитать трудно.

      Журналист 24 канала побывал на границе Египта и Израиля. Местные гиды и украинцы, которые пересекали границу с Израилем, рассказали, что часто с Шарм-эль-Шейха едут полные автобусы с туристами, а назад возвращаются полупустые. Именно поэтому пограничники Израиля проводят очень тщательные проверки и часто отказывают людям во въезде – если возникает хоть малейшее подозрение, что те могут остаться в стране нелегально.

      Несколько мягче ситуация в аэропортах страны, но и там процент отказов достаточно велик.

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      Теги: Новости Украины Госпогранслужба Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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