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      В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев: известна причина

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      В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев
      В аэропорту Израиля задержали 140 украинцев / Jpost.com

      В израильском аэропорту Бен Гурион 15 февраля задержали 140 украинцев. Это сделали в знак протеста против того, что ранее во въезде в Украину отказали 35 израильтянам.

      Украинцев удерживали под конвоем в аэропорту в течение 5 часов, отобрав у них паспорта. Отпускали разве что в уборную, сообщила специальный советник министра иностранных дел по вопросам ксенофобии и антисемитизма Анна Вишнякова.

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      "Сейчас под мои гарантии 35 израильтян пропущены, и все 140 украинцев въехали на святую землю. Благодаря вмешательству в двух странах все на свободе", – сообщил правозащитник и народный депутат Украины Георгий Логвинский.

      По его словам, причины отказов гражданам Израиля были вполне законными – у них не было достаточно денег, а еще они не подтвердили цель визита.

       

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      Теги: Новости политики Новости Украины Путешествия Протесты авиация Новости Израиля
      Источник: 24 канал
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