В аеропорту Ізраїлю затримали 140 українців: відома причина

В ізраїльському аеропорту Бен Гуріон 15 лютого затримали 140 українців. Це вчинили на знак протесту проти того, що раніше у в'їзді в Україну відмовили 35 ізраїльтянам.

Українців утримували під конвоєм в аеропорту протягом 5 годин, відібравши у них паспорти. Відпускали хіба що до вбиральні, повідомила спеціальний радник міністра закордонних справ з питань ксенофобії і антисемітизму Анна Вишнякова.

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"Зараз під мої гарантії 35 ізраїльтян пропущені і всі 140 українців в'їхали на святу землю. Завдяки втручанню у двох країнах всі на свободі", – повідомив правозахисник і народний депутат України Георгій Логвинський.

За його словами, причини відмов громадянам Ізраїлю були цілком законними – у них не було достатньо грошей, а ще вони не підтвердили мету візиту.