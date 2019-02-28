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      Украина может отменить безвиз с Израилем, – МИД

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      Украина может отменить безвиз с Израилем, – МИД
      Украина может отменить безвиз с Израилем, – МИД / ua.depositphotos.com

      Министерство иностранных дел Украины не исключает отмену безвизового режима с Израилем. Все из-за систематического нарушения прав украинских туристов на границе с этой страной.

      Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко отметила, что если иностранные правительства не будут должным образом относиться к борьбе с нелегальным наймом и приемом на работу украинских граждан, то Украина пересмотрит целесообразность безвизового режима, пишет "Европейская правда".

      Читайте также: Украина и Израиль обсудили безосновательные отказы туристам в пересечении границы

      15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.

      Зеленко сказала, что МИД передал ноту Израилю, в которой указано, что защита прав граждан Украины, включая во время краткосрочных поездок и длительного проживания за рубежом, является приоритетом для министерства и украинских властей.

      Проблема является системной и ее нужно решать на уровне межведомственного сотрудничества,
      – отметила Зеленко.

      К слову, в последнее время в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан. Некоторых из них долго допрашивают о цели визита, а некоторых после этого отправляют домой. МВД Израиля утверждает, что подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

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      Теги: Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости Израиля Безвизовый режим
      Источник: 24 Канал
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