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      Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказами украинцам в визах в Израиль

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      Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
      Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев. После встречи политики сделали немало совместных заявлений.

      Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что в последнее время Израиль и Украина активно сотрудничают в миграционной сфере.

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      Президент добавил, что речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль.

      Мы договорились окончательно решить эту проблему,
      – сказал Зеленский.

      Президент Украины подчеркнул, что граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинцы не должны "тысячами задерживаться на границе Израиля".

      Позже руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что "благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем".

      "Нам удалось обеспечить должное отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, уменьшить время ожидания обратных рейсов, а в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", – рассказал министр.

      О какой проблеме идет речь?

      С начала 2019 года 2,7 тысячам украинцев было отказано во въезде в Израиль, тогда как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину, пишет "Интерфакс-Украина".

      15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.

      В общем в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан. Некоторых из них долго допрашивают о цели визита, а некоторых после этого отправляют домой. МВД Израиля заявляло, что подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

      Важно: Совместный брифинг Зеленского и Нетаньяху: главные тезисы

      После нескольких таких случаев в СМИ появилась информация о вероятном прекращении безвизового режима с Израилем из-за систематического нарушения прав украинских туристов на границе с этой страной. Однако в МИД опровергли эту информацию.

       

      безвіз

      Страны, в которые украинцам можно путешествовать без виз / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости политики Владимир Зеленский Новости Украины Президент Украины Биньямин Нетаньяху Новости Израиля Безвизовый режим
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 августа
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