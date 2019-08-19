Зеленский и Нетаньяху договорились решить проблему с отказами украинцам в визах в Израиль

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, который с официальным визитом прибыл в Киев. После встречи политики сделали немало совместных заявлений.

Во время совместной пресс-конференции Владимир Зеленский отметил, что в последнее время Израиль и Украина активно сотрудничают в миграционной сфере.

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Президент добавил, что речь идет о многочисленных отказах гражданам Украины на въезд в Израиль.

Мы договорились окончательно решить эту проблему,

– сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что граждане обоих государств должны максимально пользоваться преимуществами безвизового режима, а украинцы не должны "тысячами задерживаться на границе Израиля".

Позже руководитель МВД Арсен Аваков заявил, что "благодаря совместной и последовательной работе между двумя правоохранительными ведомствами наших стран удалось решить проблему пересечения границы между Украиной и Израилем".

"Нам удалось обеспечить должное отношение к украинским и израильским гражданам во время прохождения пограничного и таможенного контроля, уменьшить время ожидания обратных рейсов, а в случае отказа пересечения границы предоставлять гражданам официальный документ с причиной отказа", – рассказал министр.

О какой проблеме идет речь?

С начала 2019 года 2,7 тысячам украинцев было отказано во въезде в Израиль, тогда как 716 гражданам Израиля отказали во въезде в Украину, пишет "Интерфакс-Украина".

15 февраля в аэропорту "Борисполь" 35 гражданам Израиля отказали во въезде на территорию Украины из-за отсутствия достаточных средств или неподтвержденной цели визита. В свою очередь Израиль в знак протеста задержал целый самолет из Украины со 140 украинскими гражданами.

В общем в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве участились случаи задержания украинских граждан. Некоторых из них долго допрашивают о цели визита, а некоторых после этого отправляют домой. МВД Израиля заявляло, что подобная практика объясняется увеличением числа нелегальных мигрантов из Украины.

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После нескольких таких случаев в СМИ появилась информация о вероятном прекращении безвизового режима с Израилем из-за систематического нарушения прав украинских туристов на границе с этой страной. Однако в МИД опровергли эту информацию.

Страны, в которые украинцам можно путешествовать без виз / Инфографика 24 канала