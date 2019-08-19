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      Макрон думає над тим, аби зняти санкції з Росії: зустріч Путіна з президентом Франції

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      Макрон думає над тим, аби зняти санкції з Росії: зустріч Путіна з президентом Франції
      / bbc.com

      У літній резиденції французького президента на Лазуровому узбережжі Франції розпочнеться зустріч Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним. Російські ЗМІ пишуть, що очільник Кремля сподівається домогтися скасування європейських санкцій, запроваджених у відповідь на російську агресію на сході України. Це буде вже п'ята особиста зустріч Макрона і Путіна.

      Візит Володимира Путіна до Франції є тривожним знаком для України. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів політичний оглядач журналі "Новое время" Іван Верстюк.

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      "Я спілкувався з дипломатами українського Міністерства зовнішніх справ і вони розповіли, що французький президент Еммануель Макрон розглядає можливість зняття санкцій ЄС з Росії. Я думаю, що одна з тем, яку він обговорюватиме з Путіним, це те, що Росія може дати в обмін на зняття санкцій. Що вона може запропонувати реально, а не просто пообіцяти чи задекларувати", – заявив Верстюк.

      Володимир Путін
      Володимир Путін

      Політичний оглядач також додав, що санкції Євросоюзу проти Росії більше не є популярними ні серед електорату, ні навіть серед експертного середовища. Логіка та аргументація приблизно така, що 5 років санкційного режиму не повернули Україні Крим та Донбас, тому можливо треба щось змінювати.

      Я не думаю, що Путін наразі налаштований на якісь поступки. В нього самого зараз складна ситуація через протести з приводу виборів до московської міської думи. Тому Путіну потрібно повернути українське питання до порядку денного росіян. Повернути зовнішню політику, щоб росіяни менше помічали корупцію та тоталітаризм в своїй власній державі,
      – повідомив Іван Верстюк.

      "Але якщо говорити про позитивні перспективи для України, то я знаю, що Макрон слідкує дуже уважно за долею українських моряків, які знаходяться ув’язненні в Росії. Це питання не сходить з порядку денного перемовин з Путіним й у інших лідерів Західних держав. Для України це є дуже добре", – додав Верстюк.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року українські військові планово прямували до порту Маріуполя. Цього дня російські прикордонники протаранили їхній буксир в Азовському морі. Опісля росіяни обстріляли українські судна, поранивши 3 моряків, та захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ" і буксир "Яни Капу".

      Разом з кораблями російські прикордонники захопили в полон 24 українських моряків. Суд окупованого Криму заарештував усіх полонених моряків, звинувативши їх у "незаконному перетині кордону". З того моменту і до сьогодні полонених моряків утримують у слідчих ізоляторах Москви.

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути кораблі. Однак, Росія виконувати вимоги відмовилась. 25 червня сплив термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

      військовополонені українські моряки
      Українські моряки у полоні РФ / Інфографіка 24 каналу

       

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      Теги: Новини України Еммануель Макрон Володимир Путін Новини Росії Новини Франції Україна – Росія Євросоюз Санкції Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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