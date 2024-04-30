Під час вечірнього звернення глава держави окремо відзначив деякі підрозділи ДПСУ й назвав імена воїнів, які проявили себе в боях останніми днями та тижнями.

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Зеленський подякував прикордонникам

Президент від імені всіх українців подякував кожному воїну Державної прикордонної служби України у їхній професійний день. Він зазначив, що це тисячі хоробрих людей, які не лише захищають наш державний кордон, а й разом з усіма Силами оборони та безпеки України б’ються на фронті.

Дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу Державної прикордонної служби України, усім підрозділам, які знищують окупанта й оберігають наші громади у прикордонні від російських терористів. Кожна знищена російська ДРГ, кожен відбитий російський штурм – це наближення того дня, коли дійде навіть до божевільних у Кремлі, що їм не зламати України,

– сказав президент.

Він також особливо відзначив підрозділи та воїнів нашої ДПСУ, які проявили себе в боях останнім часом:

Луганський прикордонний загін, бригада "Помста", і особливо сержант Антон Кирилов, старший сержант Василь Лусків та старший лейтенант Сергій Незговоров.

Донецький прикордонний загін: солдати Ярослав Федоренко та Денис Яблінський, старший солдат Олег Зімірський.

Південь України – воїни Херсонського прикордонного загону: солдат Сергій Троценко, сержант Юрій Швець і старший сержант Антон Канівець.

Бердянський прикордонний загін – особливо сержант Дмитро Мануілов та старший лейтенант Сергій Перетятко.

Воїни прикордонної служби з підрозділів Морської охорони. А особливо, за словами президента, заслуговують вдячності матрос Артем Назаренко, старший матрос Валерій Луценко, головний старшина Юрій Петрик та лейтенант Антон Конученко.

Також Чернігівський прикордонний загін, воїни якого воюють на Новопавлівському напрямку. Особливо президент відзначив солдата Анатолія Романченка, штаб-сержанта Костянтина Мельничука та головного сержанта Дениса Бортного.

Володимир Зеленський також повідомив, що напередодні підписав кілька указів щодо Державної прикордонної служби України та її воїнів.

Зокрема президент відзначив званням Герой України майстер-сержанта Олега Пришневського та підполковника Дмитра Олексюка. Також він підписав указ про відзначення державними нагородами – "Хрестом бойових заслуг", орденами 271 воїна-прикордонника.

Крім цього, глава держави підписав закон України про збільшення штатної чисельності Державної прикордонної служби.

Це відзнака державою вашої ефективності, воїни, у захисті України, нашої незалежності, життя наших людей. Справді ефективні структури в Силах оборони та безпеки України заслуговують на нарощування й поширення їхнього досвіду в інших елементах нашого війська,

– сказав він.