Глава держави присвоїв Сергію Дейнеку звання генерал-лейтенанта. Відповідними указами Зеленський також підвищив у званні ще двох керівників.
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Указ президента
Присвоїти військове звання генерал-лейтенанта генерал-майору Дейнеку Сергію Васильовичу – голові Державної прикордонної служби України,
– йдеться в указі президента.
Ще двом керівникам президент присвоїв звання бригадних генералів. Йдеться про заступника начальника регіонального управління, начальника оперативно-військового управління Східного регіонального управління Віталія Чаплю та директора департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації Державної прикордонної служби України Андрія Віхтюка.
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