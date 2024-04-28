Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня. Витягнути їх змогли тільки вранці 28 квітня.

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Що відомо про знайдені тіла чоловіків у Тисі

У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон.

До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються,

– заявили прикордонники.

Прикордонники виявили тіла двох чоловіків

(Важливо! Не варто дивитись надто чутливим людям)

У Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису.

"Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", – закликали прикордонники.

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