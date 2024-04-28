Прикордонники повідомили, що тіла помітили ввечері 27 квітня. Витягнути їх змогли тільки вранці 28 квітня.
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Що відомо про знайдені тіла чоловіків у Тисі
У Держприкордонслужбі повідомили, що тіла потопельників прикордонники виявили тоді, коли патрулювали українсько-румунський кордон.
До місця події викликали рятувальників ДСНС та співробітників Нацполіції. Через високі пороги та сильну течію дістати тіла з води вдалося лише на ранок. Наразі особи загиблих встановлюються,
– заявили прикордонники.
Прикордонники виявили тіла двох чоловіків
(Важливо! Не варто дивитись надто чутливим людям)
У Держприкордонслужбі повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення це вже 24 випадок загибелі чоловіків, які намагались перетнути Тису.
"Застерігаємо утриматися від подібних "мандрівок", адже це може бути небезпечним для вашого життя", – закликали прикордонники.
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