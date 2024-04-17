Відповідну інформацію повідомив місцевий журналіст Віталій Глагола з посиланням на свої джерела в Держприкордонслужбі. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко підтвердив в коментарі 24 Каналу, що справді 17 квітня на одному з КПП на Закарпатті чоловік втік в Угорщину.

Дивіться також Туристи-екстремали: поляки на квадроциклах "прорвали" кордон України з Угорщиною

Що відомо про втечу українця в Угорщину

Журналіст написав, що українські прикордонники при проходженні українсько-угорського кордону відвели чоловіка в адмінбудівлю пункту пропуску, щоб перевірити документи. Проте громадянин почав тікати в напрямку Угорщини.

По дорозі його наздогнали прикордонники та завалили на землю. Але він знову вирвався та перебіг на угорську сторону пункту пропуску, куди українським прикордонникам заборонено заходити. Там він успішно оформився в угорців та потрапив у ЄС,

– розповів медійник.

Що кажуть в Держприкордонслужбі

"Сьогодні (17 квітня – 24 Канал) через один з пунктів пропуску на Закарпатті чоловік у незаконний спосіб перетнув кордон. Він слідував шляхом, де можна легально перетнути кордон, але, скориставшись інфраструктурою пункту пропуску, дістався до виходу з КПП. Наш прикордонник, зрозумівши, що цей чоловік намагається незаконно перетнути кордон, спробував його затримати, але тому вдалось вирватися і втекти на територію Угорщини", – розповів Демченко.

Речник Держприкордонслужби пояснив, що втікачу напередодні, 16 квітня, під час спроби перетину кордону в цьому пункті пропуску відмовили.

"Скоріш за все, він мав розуміння інфраструктури пункту пропуску, чим і скористався", – пояснив Андрій Демченко.

Дивіться також Виїзд чоловіків за кордон: у ДПСУ пояснили, чи вплинуть на це зміни до законодавства

Як ще чоловіки намагаються виїхати за кордон