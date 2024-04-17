Соответствующую информацию сообщил местный журналист Виталий Глагола со ссылкой на свои источники в Госпогранслужбе. Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко подтвердил в комментарии 24 Каналу, что действительно 17 апреля на одном из КПП на Закарпатье мужчина сбежал в Венгрию.

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Что известно о побеге украинца в Венгрию

Журналист написал, что украинские пограничники при прохождении украинско-венгерской границы отвели мужчину в админздание пункта пропуска, чтобы проверить документы. Однако гражданин начал убегать в направлении Венгрии.

По дороге его догнали пограничники и завалили на землю. Но он снова вырвался и перебежал на венгерскую сторону пункта пропуска, куда украинским пограничникам запрещено заходить. Там он успешно оформился у венгров и попал в ЕС,

– рассказал медийщик.

Что говорят в Госпогранслужбе

"Сегодня (17 апреля – 24 Канал) через один из пунктов пропуска на Закарпатье мужчина незаконным способом пересек границу. Он следовал путем, где можно легально пересечь границу, но, воспользовавшись инфраструктурой пункта пропуска, добрался до выхода из КПП. Наш пограничник, поняв, что этот человек пытается незаконно пересечь границу, попытался его задержать, но тому удалось вырваться и убежать на территорию Венгрии", – рассказал Демченко.

Представитель Госпогранслужбы объяснил, что беглецу накануне, 16 апреля, при попытке пересечения границы в этом пункте пропуска отказали.

"Скорее всего, он имел понимание инфраструктуры пункта пропуска, чем и воспользовался", – объяснил Андрей Демченко.

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