Оказалось, что граждане Польши вовсе не планировали нарушать закон. В апреле в Польше стартовала акция под названием "2222 км", суть которой заключается в том, что добровольцы обязаны преодолевать ежесуточно около 300 километров в основном по бездорожью на пути в Стамбул. Они были ее частью.

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Инцидент на венгерской границе

В воскресенье 14 апреля четверо поляков на трех квадроциклах незаконно пересекли границу вне пунктов пропуска. Речь идет об участке венгерско-украинской границы. Группа реагирования пограничной службы "Бодалово" Мукачевского отряда задержала нарушителей. Выяснилось, что граждане Польши занимаются экстремальным прокатом кроссовых мотоциклов и квадроциклов, а в Украине они оказались, потому что просто заблудились.

В поддержку акции "2222 км" мужчины как раз преодолевали маршрут от Кракова до Стамбула, ежесуточно, в основном по бездорожью, проезжали 300 км. Потеряв связь, заблудились и так оказались в Украине,

– объяснили в ГПСУ.

Задержанные поляки с их квадроциклами / фото Госпогранслужбы

На иностранцев составлены админпротоколы за незаконное пересечение границы. Вскоре, в порядке реадмиссии, их вернут в Венгрию.

Поляки незаконно пересекли границу: смотрите видео

Скандал на границе

На пункте пропуска с Польшей возник скандал. Ветеран войны, который потерял обе конечности, пожаловался на пограничника. Когда военный предоставил паспорт и военный билет, где указано, что он "снят с воинского учета", работник ГПСУ дополнительно попросил еще и медицинские документы, подтверждающие диагноз.

Представитель ГПСУ Андрей Демченко отметил, что не понимает реакцию военного, ведь инспектор действовал в установленном законом порядке. Он пояснил, что затягивание процесса проверки не было, ведь военный ехал в машине не один.