Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона объяснил ситуацию. Он отметил, что инспектор действовал в рамках установленного порядка, поэтому он не понимает такую реакцию военного.

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Детали инцидента на границе

Как рассказал сам военный Олег Симороз, во время прохождения границы он предоставил работнику ГПСУ паспорт и военный билет, где указано, что он "снят с воинского учета". Однако пограничнику оказалось недостаточно факта, что у мужчины отсутствуют обе ноги.

Господин пограничник: а есть медицинские документы? Я: показываю на нижние конечности. Пограничник: не ну я вижу, но все равно. Пошел проверять,

– рассказал Симорох.

Андрей Демченко отметил, что пограничники с уважением относятся ко всем гражданам, пересекающим границу. Он не может оценить, почему военный так отреагировал на действия инспектора, поскольку на момент пересечения границы недоразумений не было.

На момент начала общения инспектор не мог видеть, что человек имеет инвалидность. В дальнейшем, конечно, инспектор обратил на это внимание. Но это не основание того, чтобы инспектор сразу отказал в пересечении границы такому человеку. Инспектор осуществил то, что от него требовалось и то, что он должен был сделать,

– объяснил Демченко.

Пограничник проверил документы по системе "Оберег" – они подтвердились. Затягивания процесса проверки не было. Демченко добавил, что военный ехал в микроавтобусе не один. Среди пассажиров также были и мужчины – необходима была проверка и время на внесение данных в систему. Также пограничники проверяли и водителя как лицо, внесенную в систему "Шлях"

Андрей Демченко отметил, что после всех проверок и внесения данных в систему, лица были пропущены. Никаких намеков, что они будут задержаны, не было.

Скандал вокруг ТЦК

Днем ранее разгорелся скандал вокруг Хмельницкого ТЦК. В общественной организации "Достаточно Украина" заявили, что военные избили их активистку. В ответ на это ВСУ заявили, что женщина совершила провокацию в помещении ТЦК. Она прямо в военкомате начала справлять свои физиологические потребности, отказываясь покинуть здание. При этом ее никто не трогал.

В больнице "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации. Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства. Также ВСУ готовят обращение в Службу безопасности по поводу ситуации.