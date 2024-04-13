Как отметили военные, женщина совершила провокацию и начала справлять физиологические потребности прямо в помещении военкомата. ВСУ опубликовали видео для подтверждения собственных слов.
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Детали "избиения"
Оперативное командование "Запад" рассказало, что в Дунаевцах Хмельницкой области представительница общественной организации "Доста Украина" совершила провокацию в помещении ТЦК. Женщина прямо в военкомате начала справлять свои физиологические потребности, отказываясь покинуть здание. На требования полиции женщина также не реагировала.
В то же время сама женщина заявила, якобы ее "избили" работники ТЦК.
На странице ОО в Facebook это событие освещено как избиение активистки военнослужащими ТЦК. В больнице "потерпевшая" отказалась от прохождения медосмотра и госпитализации,
– отметили военные.
Полиция открыла уголовное производство по факту хулиганства.
В Сухопутных Силах также отреагировали на инцидент. Там отметили, что ни один из озвученных "потерпевшей" на видео тезисов не соответствует действительности – в отношении Вооруженных Сил продолжается очередная российская провокация. Военные готовят обращение в СБУ.
Женщина "справила нужду" прямо в ТЦК: смотрите видео
Нападение на автомобиль
- Недавно – также в Хмельницкой области, женщины напали на машину работников ТЦК. Одна из нападавших выбила стекло палкой. Гражданки были недовольны "мобилизационной деятельностью" работников ТЦК.
- Женщину, которая выбила стекло буса, вызвали в суд по обвинению в мелком хулиганстве. На заседании нарушительница признала вину и искренне раскаялась, а также попросила суд учесть ее "тяжелое эмоциональное состояние". Женщина объяснила, что ее сын – мобилизован, поэтому она постоянно переживает за его судьбу.
- Изяславский районный суд Хмельницкой области постановил, что женщина должна заплатить штраф в размере 85 гривен. Однако женщину еще ждет 605 гривен 60 копеек судебного сбора.