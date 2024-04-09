Соответствующее решение принял Изяславский районный суд Хмельницкой области. Правда, штраф за нападение и повреждение автомобиля военных смешной – всего 85 гривен.

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Суд назначил штраф

Сетью 29 марта начали распространяться кадры, как женщины окружили автомобиль цвета хаки с отметкой белого креста. Они кричали и, очевидно, были недовольны "мобилизационной деятельностью" работников ТЦК. Одна из женщин схватила палку и начала бить по машине. В результате ее действий на бусе было выбито стекло.

Из информации в судебных реестрах стало известно, что нападающая – машинистка по стирке белья Куновского заведения дошкольного образования "Березка". Именно она возле местного дома культуры повредила окна в автомобиле Mercedes-Benz, которым передвигались военные.

В суде уже рассмотрели это дело и вынесли приговор нарушительнице. Так, женщину обвинили в мелком хулиганстве (статья 173 Кодекса об административных правонарушениях). На заседании нарушительница признала вину и искренне раскаялась, а также попросила суд учесть ее "тяжелое эмоциональное состояние". Женщина объяснила, что ее сын – мобилизован, поэтому она постоянно переживает за его судьбу.

Нарушительница также заявила, что в будущем не будет совершать противоправных действий. Суд полностью признал вину женщины и назначил штраф в размере 85 гривен. К слову, потерпевшая сторона требовала строгого наказания – административного ареста до 15 суток. Кроме штрафа, работница детского сада также заплатит 605 гривен 60 копеек судебного сбора.

На работников ТЦК напали, когда они проводили оповещение граждан

В службе связей с общественностью Хмельницкого областного территориального центра комплектования и социальной поддержки вечером 29 марта отреагировали на инцидент. Там заявили, что на военных напали, когда они проводили мероприятия по оповещению военнообязанных граждан. В ТЦК подтвердили, что в результате нападения был поврежден служебный автомобиль, а потому призвали правоохранителей к справедливым действиям.

Убеждены, что правоохранительные органы полно и всесторонне проведут расследование и предоставят объективную правовую оценку действиям указанных лиц,

– отметили в ТЦК.

В пресс-службе также напомнили, что за препятствование проведению мероприятий по мобилизации предусмотрена уголовная ответственность – от 5 до 8 лет лишения свободы.