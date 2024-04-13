Як зазначили військові, жінка вчинила провокацію та почала справляти фізіологічні потреби прямо у приміщенні військкомату. ЗСУ опублікували відео для підтвердження власних слів.



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Деталі "побиття"

Оперативне командування "Захід" розповіло, що Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК. Жінка прямо у військкоматі почала справляти свої фізіологічні потреби, відмовляючись покинути будівлю. На вимоги поліції жінка також не реагувала.

Водночас сама жінка заявила, нібито її "побили" працівники ТЦК.

На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. У лікарні "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації,

– зазначили військові.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

У Сухопутних Силах також відреагували на інцидент. Там зазначили, що жодна з озвучених "потерпілою" на відео тез не відповідає дійсності – щодо Збройних Сил триває чергова російська провокація. Військові готують звернення до СБУ.

Жінка "справила потребу" прямо в ТЦК: дивіться відео

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