Як зазначили військові, жінка вчинила провокацію та почала справляти фізіологічні потреби прямо у приміщенні військкомату. ЗСУ опублікували відео для підтвердження власних слів.
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Деталі "побиття"
Оперативне командування "Захід" розповіло, що Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК. Жінка прямо у військкоматі почала справляти свої фізіологічні потреби, відмовляючись покинути будівлю. На вимоги поліції жінка також не реагувала.
Водночас сама жінка заявила, нібито її "побили" працівники ТЦК.
На сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлено як побиття активістки військовослужбовцями ТЦК. У лікарні "потерпіла" відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації,
– зазначили військові.
Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.
У Сухопутних Силах також відреагували на інцидент. Там зазначили, що жодна з озвучених "потерпілою" на відео тез не відповідає дійсності – щодо Збройних Сил триває чергова російська провокація. Військові готують звернення до СБУ.
Жінка "справила потребу" прямо в ТЦК: дивіться відео
Напад на автівку
- Нещодавно – також у Хмельницькій області, жінки напали на автівку працівників ТЦК. Одна з нападниць вибила скло палицею. Громадянки були незадоволені "мобілізаційною діяльністю" працівників ТЦК.
- Жінку, яка вибила скло буса, викликали до суду через звинувачення у дрібному хуліганстві. На засіданні порушниця визнала провину й щиро розкаялася, а також попросила суд врахувати її "важкий емоційний стан". Жінка пояснила, що її син – мобілізований, тому вона постійно переймається за його долю.
- Ізяславський районний суд Хмельницької області постановив, що жінка має заплатити штраф у розмірі 85 гривень. Однак на жінку ще чекає 605 гривень 60 копійок судового збору.