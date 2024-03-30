На місце подій оперативно прибула поліція. Правоохоронці проводять розслідування, щоб виявити причетних і притягнути їх до відповідальності.

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У Хмельницькій області на працівників ТЦК здійснили напад

У місцевих телеграм-каналах ширилося відео, на якому в Хмельницькій області група жінок напала на автомобіль кольору хакі з білим хрестом. Під час нападу в машині перебувало щонайменше двоє військовослужбовців.

На відео можна побачити, як жінка з палицею розбиває вікна автомобіля, змушуючи чоловіка у військовій формі втекти з місця події. Причина дій жінок залишається незрозумілою, але схоже, що вони висловлюють невдоволення "мобілізаційною діяльністю" ТЦК.

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За даними місцевих ЗМІ цей інцидент стався в селі Кунів Плужненської сільської громади Хмельницької області.

У ТЦК відреагували на інцидент

У службі зв'язків з громадськістю Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили, що напад було здійснено на працівників Шепетівського районного ТЦК.

В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль. На місце події було викликано представників поліції,

– зазначили представники ТЦК.

Там також висловили переконання, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об'єктивну правову оцінку діям вказаних осіб.

У ТЦК та СП також нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність. Тому за це можна отримати покарання від 5 до 8 років позбавлення волі після доведення цих протиправних дій судом.

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