На місце подій оперативно прибула поліція. Правоохоронці проводять розслідування, щоб виявити причетних і притягнути їх до відповідальності.
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У Хмельницькій області на працівників ТЦК здійснили напад
У місцевих телеграм-каналах ширилося відео, на якому в Хмельницькій області група жінок напала на автомобіль кольору хакі з білим хрестом. Під час нападу в машині перебувало щонайменше двоє військовослужбовців.
На відео можна побачити, як жінка з палицею розбиває вікна автомобіля, змушуючи чоловіка у військовій формі втекти з місця події. Причина дій жінок залишається незрозумілою, але схоже, що вони висловлюють невдоволення "мобілізаційною діяльністю" ТЦК.
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За даними місцевих ЗМІ цей інцидент стався в селі Кунів Плужненської сільської громади Хмельницької області.
У ТЦК відреагували на інцидент
У службі зв'язків з громадськістю Хмельницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки повідомили, що напад було здійснено на працівників Шепетівського районного ТЦК.
В результаті протиправних дій громадянок пошкоджено службовий автомобіль. На місце події було викликано представників поліції,
– зазначили представники ТЦК.
Там також висловили переконання, що правоохоронні органи повно та всебічно проведуть розслідування та нададуть об'єктивну правову оцінку діям вказаних осіб.
У ТЦК та СП також нагадали, що за перешкоджання проведення заходів з мобілізації передбачено кримінальну відповідальність. Тому за це можна отримати покарання від 5 до 8 років позбавлення волі після доведення цих протиправних дій судом.
Раніше на працівника ТЦК напали на Буковині
- В селі Плоска Чернівецької області поблизу пункту пропуску "Горлеча" 8 березня двоє чоловіків напали на військовослужбовця. Потерпілий, ідентифікований як 41-річний представник місцевого ТЦК та СП, зазнав тілесних ушкоджень в результаті нападу.
- Спочатку водій автомобіля "ВАЗ-2121" вдарив військовослужбовця. Згодом інший чоловік вдарив військовослужбовця сокирою в плече. Після цього обидва нападники продовжили вандалізм щодо автомобіля, який належить працівнику ТЦК.
- Чоловіків, які здійснили цей напад затримала поліція. Нападникам уже обрали запобіжний захід у суді.