Пограничники сообщили, что тела заметили вечером 27 апреля. Вытащить их смогли только утром 28 апреля.

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Что известно о найденных телах мужчин в Тисе

В Госпогранслужбе сообщили, что тела утопленников пограничники обнаружили тогда, когда патрулировали украинско-румынскую границу.

На место происшествия вызвали спасателей ГСЧС и сотрудников Нацполиции. Из-за высоких порогов и сильного течения извлечь тела из воды удалось только на утро. В настоящее время личности погибших устанавливаются,

– заявили пограничники.

Пограничники обнаружили тела двух мужчин

(Важно! Не стоит смотреть слишком чувствительным людям)

В Госпогранслужбе сообщили, что с начала полномасштабного вторжения это уже 24 случай гибели мужчин, пытавшихся пересечь Тису.

"Призываем воздержаться от подобных "путешествий", ведь это может быть опасно для вашей жизни", – призывали пограничники.

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