Один из нарушителей нанес удар пограничнику в лицо. Подробности ночного инцидента рассказали в ГПСУ.

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Подробности инцидента

Ночью движение служебного автомобиля пограничного наряда заблокировало неизвестное транспортное средство. Когда пограничники начали выяснять причины таких действий, было установлено, что лица находятся в неадекватном состоянии.

На требование предоставить документы и показать машину мужчины не отреагировали, зато начали агрессировать и нецензурно ругаться. Внезапно один из них ударил пограничника в лицо, нанеся травмы. После этого наряд вызвал полицию.

Оба нарушителя задержаны. За злостное неповиновение законному требованию пограничников лиц привлечены к админответственности. Кроме того, в Нацполицию направлено сообщение о совершении уголовного преступления.

К слову, недавно еще один интересный инцидент был на Закарпатье. Мужчина вырвался от пограничников и сбежал из страны в Венгрию.

Подробности инцидента