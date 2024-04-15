В январе 2023 года пресс-офицер Южного регионального управления Госпогранслужбы Иванна Плантовская прославилась на всю Украину. Она публиковала фото с роскошного отдыха в соцсетях: в кадр попали Париж, Буковель, шубы и машины. Женщину уволили. Ее руководителем был Сергей Мул.

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Каково решение суда в отношении Сергея Мула

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла оправдательный приговор и признала невиновным заместителя директора одного из департаментов Администрации Государственной пограничной службы Украины. (...) Рассмотрев материалы дела, заслушав доводы сторон защиты и обвинения, коллегия судей оправдала чиновника в связи с отсутствием в его действиях состава уголовного преступления,

– говорится в сообщении ВАКС.

Впрочем, в ведомстве указали, что приговор можно обжаловать в течение тридцати дней со дня его оглашения. Для этого следует подать апелляционную жалобу через Высший антикоррупционный суд в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Прокуроры обжалуют приговор

В САП не согласны с решением суда и подчеркивают: декларация Мула отличается от реальных данных более чем на полтора миллиона гривен.

"В декларации за 2021 год чиновник, с целью скрыть от органов власти и общественности факт пользования членами его семьи и одновременно пытаясь создать искусственное представление о соблюдении требований закона, отразил данные об объекте незавершенного строительства, который не введен в эксплуатацию, но полностью пригоден для проживания (речь идет об усадебном доме с надворными постройками), как о земельном участке с сооружениями, не отразив данные о его стоимости", – объяснили там.

В чем обвиняли Сергея Мула



Мужчину подозревали в том, что он внес заведомо недостоверные сведения в декларации, когда был главой Южного регионального управления Госпогранслужбы. По данным следователей, Мул не задекларировал дом стоимостью 1,5 миллиона гривен в пригороде Киева. Но впоследствии дело стали рассматривать в закрытом режиме.



В сентябре 2023 года Сергея Мула уволили с должности начальника Южного регионального управления Государственной пограничной службы. Он получил административную должность, став заместителем директора Департамента организации работы, планирования и контроля Администрации ГПСУ.

Какие еще скандалы были с Мулом

К сожалению, возможное недостоверное декларирование – это еще не все. В ноябре 2022 года Сергея Мула остановила полиция: он ехал пьяным в комендантский час. А также управлял автомобилем, который был не зарегистрирован.

Впоследствии журналисты получили видео с бодикамер полицейских. На записи видно, как Мул угрожает полицейским фразой "Если вы такой принципиальный, то рискуйте".