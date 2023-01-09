Инцидент для 24 Канала прокомментировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что ведомство уже приняло решение по пресс-офицерке. Однако какое именно – Демченко не уточнил.
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"Я не в праве комментировать личную жизнь военнослужащей. Однако могу отметить, что в ведомстве отреагировали на ситуацию. Госпогранслужба приняла решение о военнослужащей в рамках действующего законодательства. Действительно такое поведение недопустимо, когда в рядах ведомства есть военные, которые действительно защищают страну от врага. Такое поведение неприемлемо во время войны", – сказал Демченко.
Что известно о скандале с Плантовской
Женщина во время новогодних праздников публиковала фотографии из Парижа и курортов. Иванна написала, что путешествие во Францию было прекрасным и она верит в 2023 год. Когда пользователи начали критиковать пресс-офицера, то она закрыла свои профили в соцсетях.
"С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые дают возможность поймать момент счастья", – писала пресс-офицер.
Фото из отдыха Плантовская публиковала последние несколько месяцев. Уже 7 января она показала фотографии отдыха в Буковеле.
Плантовская в Буковеле / Скриншот со страницы Иванны Плантовской
Из соцсетей Плантовской известно, что она проживает в Одессе. Раньше училась в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.
Реакция пресс-офицера на скандал
Плантовская на несколько часов открыла доступ к соцсетям. Она заявила, что скоро расскажет всю правду. Кроме этого, спикер пожаловалась на сообщения, получаемые в интернете.
У кого-то удалось разжечь войну внутри страны, – заявила Плантовская.
Плантовская на отдыхе / Скриншот со страницы Иванны Плантовской
Отдых в Париже / Скриншот со страницы Иванны Плантовской
Пользователи соцсетей не оценили отдых военной / Фото со страницы Иванны Плантовской
В Госпогранслужбе считают недопустимыми действия спикера / Скриншот из соцсетей Иванны Плантовской
Руководитель Плантовской также попадал в скандал
Кстати, после скандала с Платоновской в сети вспомнили и скандал с ее руководителем. Так, в НАБУ сообщили, что в конце декабря генерал-майор Сергей Мул, начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины не задекларировал здание. Недвижимость стоимостью 1,5 миллиона гривен размещается в пригороде Киева. Правоохранители квалифицировали его действия как декларирование ложной информации.
Последние новости от Госпогранслужбы: что известно
- Пограничники на Рождество в Бахмуте ликвидировали 18 вагнеровцев и ранили еще 20 человек.
- Также возле Бахмута пограничники уничтожили командира и пулеметчика подразделения, штурмовавшего украинские позиции.
- Пограничники отделения "Солотвино" нашли мужчину, пытавшийся попасть в Румынию. Беглец упал с 10-метрового обрыва. Пограничники вызвали спасательные службы, чтобы достать мужчину.
- Глава Госпогранслужбы Сергей Дейнеко сказал, что Беларусь в любой момент может предоставить россиянам свои территории для повторного наступления в Украину. Однако пограничники не фиксируют создание наступательных группировок.