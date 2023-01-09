Инцидент для 24 Канала прокомментировал представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко. Он отметил, что ведомство уже приняло решение по пресс-офицерке. Однако какое именно – Демченко не уточнил.

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"Я не в праве комментировать личную жизнь военнослужащей. Однако могу отметить, что в ведомстве отреагировали на ситуацию. Госпогранслужба приняла решение о военнослужащей в рамках действующего законодательства. Действительно такое поведение недопустимо, когда в рядах ведомства есть военные, которые действительно защищают страну от врага. Такое поведение неприемлемо во время войны", – сказал Демченко.

Что известно о скандале с Плантовской

Женщина во время новогодних праздников публиковала фотографии из Парижа и курортов. Иванна написала, что путешествие во Францию было прекрасным и она верит в 2023 год. Когда пользователи начали критиковать пресс-офицера, то она закрыла свои профили в соцсетях.

"С Украиной в сердце! Слава ВСУ! Спасибо воинам, которые дают возможность поймать момент счастья", – писала пресс-офицер.

Фото из отдыха Плантовская публиковала последние несколько месяцев. Уже 7 января она показала фотографии отдыха в Буковеле.



Плантовская в Буковеле / Скриншот со страницы Иванны Плантовской

Из соцсетей Плантовской известно, что она проживает в Одессе. Раньше училась в Национальной академии Государственной пограничной службы Украины имени Богдана Хмельницкого.

Реакция пресс-офицера на скандал

Плантовская на несколько часов открыла доступ к соцсетям. Она заявила, что скоро расскажет всю правду. Кроме этого, спикер пожаловалась на сообщения, получаемые в интернете.

У кого-то удалось разжечь войну внутри страны, – заявила Плантовская.



Плантовская на отдыхе / Скриншот со страницы Иванны Плантовской



Отдых в Париже / Скриншот со страницы Иванны Плантовской



Пользователи соцсетей не оценили отдых военной / Фото со страницы Иванны Плантовской



В Госпогранслужбе считают недопустимыми действия спикера / Скриншот из соцсетей Иванны Плантовской

Руководитель Плантовской также попадал в скандал

Кстати, после скандала с Платоновской в сети вспомнили и скандал с ее руководителем. Так, в НАБУ сообщили, что в конце декабря генерал-майор Сергей Мул, начальник Южного регионального управления Госпогранслужбы Украины не задекларировал здание. Недвижимость стоимостью 1,5 миллиона гривен размещается в пригороде Киева. Правоохранители квалифицировали его действия как декларирование ложной информации.

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