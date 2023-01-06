Пограничники отделения "Солотвино" обнаружили у границы мужчину, который намеревался незаконно попасть в Румынию.

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Мужчина пробовал убегать

Мужчина, не желая встречи с пограничниками, попытался скрыться. Далеко убежать он не смог, потому что была ночь. Мужчина не знал местности.



Пограничники задержали мужчину / Фото ГНСУ

Уже с первых минут гонки беглец оступился и упал в 10-метровый обрыв, из которого не смог выбраться самостоятельно. После неудачных попыток помочь пострадавшему, пограничники вызвали в помощь спасателей и медиков. Мужчину достали из обрыва. К счастью, значительных травм он не получил.

Мужчина хотел переплыть реку: видео

Хотел переплыть реку

Когда выяснили обстоятельства правонарушения, мужчина признался пограничникам в своих намерениях – он хотел незаконно пересечь границу по реке Тиса.

Сам мужчина приехал в Закарпатье из Запорожской области. На правонарушителя составил админпротокол. Само дело было направлено в суд, а беглеца уже вскоре передадут в областной отдел комплектования.



Спасатели достали мужчину с обрыва / Фото пограничников