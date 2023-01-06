Прикордонники відділення "Солотвино" виявили біля кордону чоловіка, який мав намір незаконно потрапити до Румунії.

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Чоловік пробував тікати

Чоловік, не бажаючи зустрічі із прикордонниками, спробував накивати п'ятами. Далеко втекти він не зміг, оскільки була ніч. Чоловік не знав місцевості.



Прикордонники затримали чоловіка / Фото ДПСУ

Вже з перших хвилин "перегонів", втікач оступився та впав у 10-ти метровий обрив, з якого не зміг вибратися самотужки. Після невдалих спроб допомогти постраждалому, прикордонники викликали на допомогу рятувальників та медиків. Чоловіка дістали з урвища. На щастя значних травм він не отримав.

Чоловік хотів переплисти річку: відео

Хотів переплисти річку

Коли з'ясували обставини правопорушення, чоловік зізнався прикордонникам у своїх намірах –він хотів незаконно перетнути кордон річкою Тиса.

Сам чоловік приїхав на Закарпаття із Запорізької області. На правопорушника склали адмінпротокол. Саму справу скерували до суду, а втікача вже невдовзі передадуть до обласного відділу комплектування.



Рятувальники дістали чоловіка з обриву / Фото прикордонників