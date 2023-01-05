В постановлении Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года, который был обнародован 3 января и называется Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов детально прописаны требования по военному учету тех украинцев, которые живут за границей и официально состоят на временном консульском учете. Об этом пишет 24 канал.
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Возвращение военнообязанных из-за границы
Если такие граждане достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны уведомлять их о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу (то-есть в этом пункте речь идет о потенциальных срочниках).
В случае проведения мобилизации в Украине и в военное время украинские дипучреждения должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину".
Отметим, что этот пункт вызвал большой резонанс, поскольку он касается текущей ситуации. В Украине продолжается объявленная еще в феврале 2022 года мобилизация и режим военного положения. Однако дополнительных разъяснений о том, как будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет. Возможно, их предоставят позже.
Постановление также возлагает на украинские зарубежные учреждения еще два важных обязательства:
- в течение 7 дней после того, как гражданин Украины становится на консульский учет за границей (или снимается с него) дипучреждение должно сообщить о призывнике, военнообязанном или резервисте соответствующим районным (городским) территориальным центрам комплектования и социальной поддержки, органам СБУ или подразделениям Службы внешней разведки Украины (по месту их нахождения на военном учете);
- дипучреждения должны вести списки призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете и стоящих на военном учете; такие списки дипломаты будут хранить в течение пяти лет (в форме указываются личные данные, адрес проживания за границей, дата взятия на консульский учет или снятие с него и орган в Украине, в котором гражданин состоит на военном учете).