В постановлении Кабинета министров №1487 от 30 декабря 2022 года, который был обнародован 3 января и называется Об утверждении Порядка организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов детально прописаны требования по военному учету тех украинцев, которые живут за границей и официально состоят на временном консульском учете. Об этом пишет 24 канал.

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Возвращение военнообязанных из-за границы

Если такие граждане достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, зарубежные дипломатические учреждения Украины должны уведомлять их о начале очередного призыва граждан Украины на срочную службу (то-есть в этом пункте речь идет о потенциальных срочниках).

В случае проведения мобилизации в Украине и в военное время украинские дипучреждения должны "способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину".

Отметим, что этот пункт вызвал большой резонанс, поскольку он касается текущей ситуации. В Украине продолжается объявленная еще в феврале 2022 года мобилизация и режим военного положения. Однако дополнительных разъяснений о том, как будут возвращать таких резервистов в Украину, в постановлении Кабмина нет. Возможно, их предоставят позже.

Постановление также возлагает на украинские зарубежные учреждения еще два важных обязательства: