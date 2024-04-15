У січні 2023 року пресофіцерка Південного регіонального управління Держприкордонслужби Іванна Плантовська прославилася на всю Україну. Вона публікувала фото з розкішного відпочинку в соцмережах: у кадр потрапили Париж, Буковель, шуби та машини. Жінку звільнили. Її керівником був Сергій Мул.

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Яке рішення суду щодо Сергія Мула

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила виправдувальний вирок та визнала невинуватим заступника директора одного з департаментів Адміністрації Державної прикордонної служби України. (...) Розглянувши матеріали справи, заслухавши доводи сторін захисту та обвинувачення, колегія суддів виправдала посадовця у зв'язку із відсутністю в його діях складу кримінального правопорушення,

– ідеться в повідомленні ВАКС.

Утім, у відомстві вказали, що вирок можна оскаржити протягом тридцяти днів із дня його проголошення. Для цього слід подати апеляційну скаргу через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Прокурори оскаржать вирок

У САП не погоджуються з рішенням суду і наголошують: декларація Мула відрізняється від реальних даних на понад півтора мільйона гривень.

"У декларації за 2021 рік посадовець, маючи на меті приховати від органів влади і громадськості факт користування членами його сім'ї та водночас намагаючись створити штучне уявлення про дотриманням вимог закону, відобразив дані про об'єкт незавершеного будівництва, який не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання (мова йде про садибний будинок з надвірними побудовами), як про земельну ділянку зі спорудами, не відобразивши дані про його вартість", – пояснили там.

У чому звинувачували Сергія Мула



Чоловіка підозрювали в тому, що він уніс завідомо недостовірні відомості до декларації, коли був очільником Південного регіонального управління Держприкордонслужби. За даними слідчих, Мул не задекларував будинок вартістю 1,5 мільйона гривень у передмісті Києва. Але згодом справу стали розглядати в закритому режимі.



У вересні 2023 року Сергія Мула звільнили з посади начальника Південного регіонального управління Державної прикордонної служби. Він отримав адміністративну посаду, ставши заступником директора Департаменту організації роботи, планування та контролю Адміністрації ДПСУ.

Які ще скандали були з Мулом

На жаль, можливе недостовірне декларування – це ще не все. У листопаді 2022 року Сергія Мула зупинила поліція: він їхав п'яним у комендантську годину. А також кермував автомобілем, який був не зареєстрований.

Згодом журналісти отримали відео з бодікамер поліцейських. На запису видно, як Мул погрожує поліцейським фразою "Якщо ви такий принциповий, то ризикуйте".