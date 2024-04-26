О необычном инциденте рассказали в ГПСУ. Дальнейшую их судьбу решит суд.

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Мужчины "приплыли" из ЕС из-за отсутствия работы

Пограничный наряд обнаружил двух мужчин вблизи украинско-польской границы. Выяснилось, они приходятся друг другу братьями, а из Польши в Украину попали, перелив реку Западный Буг. Под мокрой одеждой на нарушителях были одеты гидрокостюмы.

Мужчины несколько лет проживали в Германии, но у них возникли проблемы с работой. Из-за отсутствия работы там, они решили незаконно попасть на Родину.

К "путешествию" они подготовились: имели с собой запас продуктов и инструмент для перерезания проволоки, чтобы преодолевать вероятные препятствия.

Граждан уже привлекли к админответственности, дальше – решение будет принимать суд.

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Между тем в ночь на 25 апреля пограничники задержали мужчин, которые сбиралися ночью переплыть Тису.

Возле Тисы поймали 6 беглецов

Шестеро нарушителей направлялись к Тисе, чтобы через реку попасть в Румынию. Они заранее готовились и "вышли" на организаторов незаконных переправлений. Те обещали безопасное пересечение государственной границы за вознаграждение от 5 000 евро до 10 000 евро.

"Пловцов" остановили пограничники в 100 метрах от границы. В отношении задержанных составили протоколы об админправонарушениях.