Про незвичний інцидент розповіли в ДПСУ. Подальшу їхню долю вирішить суд.

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Чоловіки "припливли" з ЄС через відсутність роботи

Прикордонний наряд виявив двох чоловіків поблизу українсько-польського кордону. Зʼясувалося, вони доводяться один одному братами, а з Польщі до України потрапили, переливши річку Західний Буг. Під мокрим одягом на порушниках були одягнені гідрокостюми.

Чоловіки кілька років проживали в Німеччині, але у них виникли проблеми з роботою. Через відсутність роботи там, вони вирішили незаконно потрапити на Батьківщину.

До "мандрівки" вони підготувалися: мали з собою запас харчів та інструмент для перерізання дроту, щоб долати ймовірні перешкоди.

Громадян вже притягнули до адмінвідповідальності, далі – рішення прийматиме суд.

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Тим часом в ніч на 25 квітня прикордонники затримали чоловіків, які збиралися уночі переплисти Тису.

Біля Тиси упіймали 6 втікачів

Шестеро порушників прямували до Тиси, аби через річку потрапити в Румунію. Вони заздалегідь готувалися та "вийшли" на організаторів незаконних переправлень. Ті обіцяли безпечний перетин державної межі за винагороду від 5 000 євро до 10 000 євро.

"Плавців" зупинили прикордонники за 100 метрів від кордону. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення.