Прикордонники розповіли, що вони вступили в бій. Українські сили залучили резерви. Перед цим російська Диверсійно-розвідувальна група намагалась зайти на Сумщину на початку квітня 2024 року.
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Що відомо про ворожу ДРГ на Сумщині
Ворожу засідку з понад десятком диверсантів виявили прикордонники на одному з напрямків. Зав'язався стрілецький бій,
– заявили прикордонники.
У Держприкордонслужбі пояснили, що вони:
- висунули резерви підрозділів Держприкордонслужби та Сил оборони,
- залучили артилерійський і мінометний розрахунки.
"У результаті зіткнення ворог відійшов", – підсумували наші прикордонники.
Що відомо про ворожі ДРГ на Сумщині
- Очільник Сумської ОВА Володимир Артюх розповів, що окупанти не полишають спроб зайти на територію України, використовуючи для цього диверсійно-розвідувальні групи.
- За його словами, тільки протягом останнього тижня березня 2024 року було два випадки, коли російські диверсанти намагалися перетнути кордон. Проте наші військові відбили атаку ворогів.
- Протягом 2023 року на Сумщині зафіксували 52 диверсійно-розвідувальні групи ворога. Володимир Артюх розповів, що це спровокувало активізацію захисних заходів у регіоні.