Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації в четвер, 18 квітня.

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Що "придумали" росіяни

ЦПД зазначає, що російські окупанти використовують українські сюжети про навчання прикордонників для поширення дезінформації про нібито підготовку ЗСУ до наступу з Сумської області на російську Курську область.

Одночасно ворог також поширює інформацію про підготовку Росії свого наступу на Сумщині, щоб нібито змусити ЗСУ відтягнути резерви від Куп'янська,

– повідомили в ЦПД.

Там зазначили, що таким чином окупанти продовжують кампанію "пропаганди страху" на прикордонні регіони України.

Вони також намагаються виправдати свої терористичні удари по населених пунктах Сумської області та змусити якомога більше мирних українців виїхати з прикордонних регіонів.

"Насправді, Росія не має достатніх резервів для наступу на Сумську область", – підкреслили в Центрі.

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