Ролики з'являються у мережі один за одним і набирають чимало переглядів та коментарів. Ці алгоритми просувають відео у тренди тіктоку.

Важливо Це звичайна російська ІПСО, – Юсов про вкиди росіян щодо "наступу" на Харків

Нова ІПСО ворога

У розвідці повідомили, що ролики з "ухилянтами" під "народні" пісні швидко почали ширитися мережею. Під ними збираються тисячі коментарів, розгортаються справжнісінькі дискусії, які ще більше просувають такі відео. У цих роликах простежується основний меседж – вихваляння "ухилянтів".

У ГУР наголосили, що синхронність появи чисельних відео й пісень, у яких "героїзують" чоловіків, які втекли за кордон, свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську компанію.

Синхронність появи численних пісень та відео, що "героїзують" чоловіків, які відмовляються стати на захист власної країни, анонімність їхніх авторів та просування цього контенту організованими групами ботів свідчить про цілеспрямовану ворожу пропагандистську кампанію,

– наголосили у розвідці.

Така психологічна операція є класичною технологією розколу, адже суспільство ділять на "оборонців" та "ухилянтів". У розвідці акцентували, що мета ворога – зірвати мобілізацію, збільшити напругу в суспільстві через внутрішнє протистояння.



"Пропаганда Кремля не припиняє спроб підірвати українське суспільство зсередини, дискредитувати образ Захисників і Захисниць України, застосовуючи для цього будь-які методи", – додали у ГУР.

Враховуючи нову ворожу ІПСО, у розвідці закликали українців критично ставитися до будь-якої інформації з анонімних джерел. Важливо завжди пам'ятати, що за можливістю жити й споживати різноманітний контент українці завдячують ЗСУ.

У розвідці раніше попереджали про плани ворога