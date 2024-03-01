Деталі про цю дезінформаційну спецоперацію окупантів розповів в ефірі телемарафону представник ГУР МО Андрій Юсов. Він наголосив, що до усіх подібних заяв у неофіційних джерелах необхідно ставитися максимально прискіпливо, передає 24 Канал.

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Ворог не гребує нічим

Юсов пояснив, що ворог під час свої дезінформаційної спецоперації планує спекулювати на різних темах. Так, Кремль збирається поширювати фейки, щоб зірвати мобілізацію та підірвати міжнародну коаліцію.

"Зрада", "ганьба" й багато інших слів, які ми добре знаємо і які будуть нестися в різному контексті. Це будуть і спроби зриву мобілізаційної кампанії. Це і спроба делегітимізації рішень української влади, і в цілому розхитування ситуації всередині нашої країни. Це і підрив нашої міжнародної коаліції. Використання тих самих російських наративів, але не завжди напряму. Тобто це може відбуватися у різний спосіб,

– пояснив Юсов.

Представник ГУР МО наголосив, що Кремль поширюватиме дезінформацію там, де є замість експертної дискусії істерика і нагнітання, а також через "анонімні джерела". Юсов акцентував, що до таких повідомлень потрібно ставитися максимально прискіпливо.

"Головна зброя цієї дезінформаційної кампанії цілить прямо в мозок українців, і в душу, і в серце. Маніпуляція на самих тонких і чутливих темах, у тому числі – які стосуються поводженням з військовополоненими. Ворог тут не гребує нічим. Тому справді, об'єднана заява Комітету з питань розвідки при Президенті України – це певний інформаційний крок на випередження для додаткового згуртування українського суспільства і проукраїнської коаліції у світі", – заявив представник ГУР МО.

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