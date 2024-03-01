Детали об этой дезинформационной спецоперации оккупантов рассказал в эфире телемарафона представитель ГУР МО Андрей Юсов. Он отметил, что ко всем подобным заявлениям в неофициальных источниках необходимо относиться максимально тщательно, передает 24 Канал.

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Враг не гнушается ничем

Юсов объяснил, что враг во время своей дезинформационной спецоперации планирует спекулировать на различных темах. Так, Кремль собирается распространять фейки, чтобы сорвать мобилизацию и подорвать международную коалицию.

"Зрада", "позор" и много других слов, которые мы хорошо знаем, и которые будут нестись в разном контексте. Это будут и попытки срыва мобилизационной кампании. Это и попытка делегитимизации решений украинской власти, и в целом расшатывание ситуации внутри нашей страны. Это и подрыв нашей международной коалиции. Использование тех же российских нарративов, но не всегда напрямую. То есть это может происходить разными способами,

– пояснил Юсов.

Представитель ГУР МО отметил, что Кремль будет распространять дезинформацию там, где есть вместо экспертной дискуссии истерика и нагнетание, а также через "анонимные источники". Юсов акцентировал, что к таким сообщениям нужно относиться максимально придирчиво.

"Главное оружие этой дезинформационной кампании целится прямо в мозг украинцев, и в душу, и в сердце. Манипуляция на самых тонких и чувствительных темах, в том числе – касающихся обращением с военнопленными. Враг здесь не гнушается ничем. Поэтому действительно, объединенное заявление Комитета по вопросам разведки при Президенте Украины – это определенный информационный шаг на опережение для дополнительного сплочения украинского общества и проукраинской коалиции в мире", – заявил представитель ГУР МО.

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