Про це в ефірі телемарафону розповів Сумської ОВА Володимир Артюх. Він також наголосив, що ворог не припиняє терору прикордонного регіону, передає 24 Канал.
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Російські ДРГ не полишають спроб зайти на Сумщину
Артюх повідомив, що ворог продовжує відправляти ДРГ, які повинні зайти на територію Сумщини. Лише протягом минулого тижня було зафіксовано 2 випадки, коли російські диверсанти намагалися перетнути кордон. Втім, всі спроби буди зупинені й окупанти отримали відсіч.
Отримали гідну відповідь від наших Збройних сил, від прикордонників. Завдали їм бойових втрат,
– наголосили в Сумській ОВА.
Загалом, протягом 2023 року було зафіксовано 52 диверсійно-розвідувальні групи ворога, які намагалися зайти на територію Сумської області.
За словами начальника Сумської ОВА, найбільшої шкоди нині завдають керовані авіабомби. Ворог почав активно їх використовувати й лише протягом трьох місяців завдав 412 авіаударів. Також окупанти почали застосовувати новий тип зброї – авіабомби вагою у 1500 кілограмів. На Сумщині зафіксували один такий випадок.
Нині з Сумської області евакуювали понад 11,5 тисячі мирного населення. Серед них – близько 1700 дітей.
Російські ДРГ в Сумській області: останні новини
- ДПСУ повідомили, що 31 березня прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії. По диверсантах відкрили вогонь на ураження й почався стрілецький бій. Українські захисники дали потужну відсіч ворогу й той відступив.
- Від початку 2024 року в Сумській області загалом активізувалася робота російських диверсантів. Як пояснив речник оперативно-тактичного угруповання "Сіверськ" Вадим Мисник, окупанти намагаються знайти "слабкі місця", тому використовують ДРГ для цього.
- У ЗСУ зауважують, що іноді російським ДРГ вдається перетнути кордон, однак Сили оборони відкривають вогонь на ураження.