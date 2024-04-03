Об этом в эфире телемарафона рассказал Сумской ОВА Владимир Артюх. Он также отметил, что враг не прекращает террора пограничного региона, передает 24 Канал.
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Российские ДРГ не оставляют попыток зайти на Сумщину
Артюх сообщил, что враг продолжает отправлять ДРГ, которые должны зайти на территорию Сумщины. Только в течение прошлой недели было зафиксировано 2 случая, когда российские диверсанты пытались пересечь границу. Впрочем, все попытки буди остановлены, и оккупанты получили отпор.
Получили достойный ответ от наших Вооруженных сил, от пограничников. Нанесли им боевые потери,
– отметили в Сумской ОВА.
В общем, течение 2023 года было зафиксировано 52 диверсионно-разведывательные группы врага, которые пытались зайти на территорию Сумской области.
По словам начальника Сумской ОВА, наибольший вред сейчас наносят управляемые авиабомбы. Враг начал активно их использовать и только в течение трех месяцев нанес 412 авиаударов. Также оккупанты начали применять новый тип оружия – авиабомбы весом в 1500 килограммов. На Сумщине зафиксировали один такой случай.
Сейчас из Сумской области эвакуировали более 11,5 тысячи мирного населения. Среди них – около 1700 детей.
Российские ДРГ в Сумской области: последние новости
- ГПСУ сообщили, что 31 марта пограничники во время выполнения боевого задания на одном из направлений государственной границы в Сумской области обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории России. По диверсантам открыли огонь на поражение и начался стрелковый бой. Украинские защитники дали мощный отпор врагу и тот отступил.
- С начала 2024 года в Сумской области в целом активизировалась работа российских диверсантов. Как пояснил представитель оперативно-тактической группировки "Северск" Вадим Мисник, оккупанты пытаются найти "слабые места", поэтому используют ДРГ для этого.
- В ВСУ отмечают, что иногда российским ДРГ удается пересечь границу, однако Силы обороны открывают огонь на поражение.