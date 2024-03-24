С начала 2024 года в Сумской области усилилась активность российских ДРГ. Об этом сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Мы знаем, что такие подразделения есть на стороне России – они ищут "слабые места" в нашей обороне. Мы наоборот добавляем все меры против их диверсионной работы. Идет боевая работа, мы не допускаем их проникновения на нашу территорию,

– заявил он.

Вадим Мысник отметил, что последние попытки проникновения врага были отбиты и оккупанты с потерями вернулись на свою территорию.

Российские войска обстреливают приграничные территории

Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. За минувшие сутки оккупанты совершили 42 обстрела приграничных населенных пунктов.

В частности вражеская авиация нанесла три удара корректируемыми авиабомбами по селам Середина-Буда, Ворожба и Юнаковка на Сумщине.

По словам Вадим Мысника, было повреждено 18 частных домов в Середине-Буде, в Ворожбе - 5, в Юнаковке - 3.

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