С начала 2024 года в Сумской области усилилась активность российских ДРГ. Об этом сообщил спикер ОТГ "Северск" Вадим Мисник в эфире телемарафона, передает 24 Канал.
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Мы знаем, что такие подразделения есть на стороне России – они ищут "слабые места" в нашей обороне. Мы наоборот добавляем все меры против их диверсионной работы. Идет боевая работа, мы не допускаем их проникновения на нашу территорию,
– заявил он.
Вадим Мысник отметил, что последние попытки проникновения врага были отбиты и оккупанты с потерями вернулись на свою территорию.
Российские войска обстреливают приграничные территории
Российские захватчики продолжают обстреливать приграничные территории Черниговской и Сумской областей. За минувшие сутки оккупанты совершили 42 обстрела приграничных населенных пунктов.
В частности вражеская авиация нанесла три удара корректируемыми авиабомбами по селам Середина-Буда, Ворожба и Юнаковка на Сумщине.
По словам Вадим Мысника, было повреждено 18 частных домов в Середине-Буде, в Ворожбе - 5, в Юнаковке - 3.
Активность вражеских ДРГ на Сумщине: что известно
- Спикер ГПСУ Андрей Демченко назвал область, которая чаще всего страдает от диверсионно-разведывательных групп. По его словам, это Сумская область. Украинские подразделения на Сумщине используют технические средства для разоблачения вражеских ДРГ и открывают огонь по этим группам.
- По словам городского головы Конотопа Артема Семенихина, основная цель оккупантов – даже не провести разведку, а организовать определенную диверсию. "Им интересно заложить мину, может взорвать какой-то наш автомобиль или какую-то нашу технику. Одна мина, которая сработала по какой-то нашей технике, уже сковывает определенные действия наших военных", – объяснил он.
- Для разоблачения ДРГ применяют, в частности, БпЛА, с помощью которых мониторится ситуация в приграничье, по линии границы.