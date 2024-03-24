Від початку 2024 року у Сумській області посилилась активність російських ДРГ. Про це повідомив речник ОТУ "Сіверськ" Вадим Мисник в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Ми знаємо, що такі підрозділи є на боці Росії – вони шукають "слабкі місця" в нашій обороні. Ми навпаки додаємо всіх заходів проти їхньої диверсійної роботи. Йде бойова робота, ми не допускаємо їхнього проникнення на нашу територію,

– заявив він.

Вадим Мисник наголосив, що останні спроби проникнення ворога були відбиті і окупанти з втратами повернулися на свою територію.

Російські війська обстрілюють прикордонні території

Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. За минулу добу окупанти здійснили 42 обстріли прикордонних населених пунктів.

Зокрема ворожа авіація завдала три удари коригованими авіабомбами по селах Середина-Буда, Ворожба та Юнаківка на Сумщині.

За словами Вадим Мисника, було пошкоджено 18 приватних будинків в Середині-Буді, у Ворожбі — 5, в Юнаківці — 3.

Активність ворожих ДРГ на Сумщині: що відомо