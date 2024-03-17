Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, какая область чаще всего страдает от диверсионно-разведывательных групп. По его словам, это Сумская область.
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По диверсантам открывают огонь
Демченко даже отметил, что 16 марта было отражено несколько попыток диверсантов зайти в Сумскую область.
Враг не прекращает попыток использовать мероприятия на нашу территорию диверсионно-разведывательных групп. Наибольшая активность остается на Сумском направлении,
– отметил он.
По словам представителя ГПСУ, украинские подразделения на Сумщине используют технические средства для разоблачения вражеских ДРГ и открывают огонь по этим группам.
Детали боя с ДРГ на Сумщине
- Пограничники успешно остановили врага в ночь на 7 марта. Подробности рассказал Андрей Демченко, представитель Госпогранслужбы. По его словам, в течение определенного времени наблюдалось снижение активности российских диверсионно-разведывательных групп, однако угроза от вражеских ДРГ никуда не исчезает.
- Он рассказал подробности последнего боя с вражеской ДРГ на Сумщине, где враг пытался прорвать границу. По словам представителя ГПСУ, украинские военные сразу открыли огонь по оккупантам.
- В частности, как отметил Демченко, выбивать врага с нашей территории помогли и артиллерийские подразделения.