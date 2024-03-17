Представитель ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона рассказал, какая область чаще всего страдает от диверсионно-разведывательных групп. По его словам, это Сумская область.

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По диверсантам открывают огонь

Демченко даже отметил, что 16 марта было отражено несколько попыток диверсантов зайти в Сумскую область.

Враг не прекращает попыток использовать мероприятия на нашу территорию диверсионно-разведывательных групп. Наибольшая активность остается на Сумском направлении,

– отметил он.

По словам представителя ГПСУ, украинские подразделения на Сумщине используют технические средства для разоблачения вражеских ДРГ и открывают огонь по этим группам.

Детали боя с ДРГ на Сумщине