117 отдельная бригада ТрО ВСУ сообщила, что враг впервые применил тяжелую авиабомбу весом 1 500 килограммов.

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Россияне похвастались террористическим ударом

В 117 бригаде сообщили, что враг сбросил ОДАБ-1500 сброшена на Великописаревскую общину Сумской области. Они также показали видео, которое без какого-либо чувства стыда опубликовали z-каналы.

Видно, как по небольшому поселку поднимается километровый столб густого серого дыма. Эта бомба выжигает все вокруг себя.

Применение ОДАБ-1500 на Сумщине: смотрите видео

Справка. Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) – это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и занимает его. Это называют объемным взрывом.

Как действует бомба ОДАБ-1500

Ранее российские войска уже применяли ОДАБ против Украины, но меньшей массы – от 170 до 500 килограммов.

Конечно, ОДАБ-1500 имеет большую силу поражения, чем классические авиабомбы, однако вместе с тем ее у россиян значительно меньше по сравнению с другими. Это редкое изделие, которое принадлежит к старому поколению двухтактных термобарических боеприпасов, когда сначала распыляется зажигательная смесь, а затем происходит подрыв.

Во время подрыва корпуса распыляется термобарическая смесь, в результате чего образуется газообразное облако также подрывается.

Более того, во время подрыва образуется не только огненное облако, а фронт ударной волны со сверхвысоким давлением.