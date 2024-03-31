117 окрема бригада ТрО ЗСУ повідомила, що ворог вперше застосував тяжку авіабомбу вагою 1 500 кілограмів.

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Росіяни похизувалися терористичним ударом

У 117 бригаді повідомили, що ворог скинув ОДАБ-1500 скинута на Великописарівську громаду Сумської області. Вони також показали відео, яке без будь-якого відчуття сорому опублікували z-канали.

Видно, як невеликим селищем здіймається кілометровий стовп густого сірого диму. Ця бомба випалює все довкола себе.

Застосування ОДАБ-1500 на Сумщині: дивіться відео

Довідка. Об'ємно-детонуюча авіаційна бомба (ОДАБ) – це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучення в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю і займає його. Це називають об'ємним вибухом.

Як діє бомба ОДАБ-1500

Раніше російські війська вже застосовували ОДАБ проти України, але меншої маси – від 170 до 500 кілограмів.

Звісно, ОДАБ-1500 має більшу силу поразки, ніж класичні авіабомби, однак разом з тим її у росіян значно менше у порівнянні з іншими. Це рідкісний виріб, який належить до старого покоління двотактових термобаричних боєприпасів, коли спочатку розпилюється запальна суміш, а потім відбувається підрив.

Під час підриву корпусу розпилюється термобарична суміш, у результаті чого утворюється газоподібна хмара також підривається.

Ба більше, під час підриву утворюється не лише вогняна хмара, а фронт ударної хвилі з надвисоким тиском.