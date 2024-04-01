Отмечают, что 31 марта пограничники во время выполнения боевого задания на одном из направлений государственной границы в Сумской области обнаружили несколько человек вражеской ДРГ, которые двигались с территории России.

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По диверсантам сразу открыли огонь на поражение, завязался стрелковый бой.

Когда ДРГ была разоблачена, те сразу открыли огонь на поражение. Завязался стрелковый бой, на помощь оперативно пришли резервы ГПСУ, НГУ и ВСУ, в частности, были задействованы артиллерийские расчеты,

– говорится в сообщении.

Благодаря эффективным действиям украинских воинов, враг отступил.

Ситуация на Сумщине