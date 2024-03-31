Армия страны-агрессора уже неоднократно использовала подобные авиабомбы для ударов. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов, передает 24 Канал.

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Буданов опроверг использование 1500-килограммовой бомбы

Глава украинской разведки отметил, что может прямо опровергнуть заявления о якобы "первом использовании 1500-килограммовой бомбы" россиянами для ударов по Украине.

Потому что ОДАБ-1500 использовались уже не один раз – и на линии фронта. И когда была активная фаза операции "Русского добровольческого корпуса" и "Легиона Свобода России" (на территории страны-агрессора – 24 Канал), там так же ОДАБ использовался,

– пояснил он.

Поэтому, по словам генерала, в использовании 1500-килограммовой авиабомбы нет ничего нового.

Военные писали о "первом" использовании бомбы россиянами