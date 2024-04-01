Зазначють, що 31 березня прикордонники під час виконання бойового завдання на одному з напрямків державного кордону в Сумській області виявили кілька осіб ворожої ДРГ, які рухалися з території Росії.

Дивіться також Нічого нового немає, – Буданов спростував, що Росія вперше використала 1500-кілограмову бомбу

По диверсантах одразу відкрили вогонь на ураження, зав'язався стрілецький бій.

Коли ДРГ була викрито, ті одразу відкрили вогонь на ураження. Зав'язався стрілецький бій, на допомогу оперативно прийшли резерви ДПСУ, НГУ та ЗСУ, зокрема, були задіяні артилерійські розрахунки,

– ідеться у повідомленні.

Завдяки ефективним діям українських воїнів, ворог відступив.

Ситуація на Сумщині