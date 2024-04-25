Пограничники рассказали, что они вступили в бой. Украинские силы привлекли резервы. Перед этим российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Сумскую область в начале апреля 2024 года.
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Что известно о вражеской ДРГ на Сумщине
Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой,
– заявили пограничники.
В Госпогранслужбе объяснили, что они:
- выдвинули резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны,
- привлекли артиллерийский и минометный расчеты.
"В результате столкновения враг отошел", – подытожили наши пограничники.
Что известно о вражеских ДРГ на Сумщине
- Глава Сумской ОВА Владимир Артюх рассказал, что оккупанты не оставляют попыток зайти на территорию Украины, используя для этого диверсионно-разведывательные группы.
- По его словам, только в течение последней недели марта 2024 года было два случая, когда российские диверсанты пытались пересечь границу. Однако наши военные отбили атаку врагов.
- В течение 2023 года на Сумщине зафиксировали 52 диверсионно-разведывательные группы врага. Владимир Артюх рассказал, что это спровоцировало активизацию защитных мероприятий в регионе.