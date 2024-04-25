Пограничники рассказали, что они вступили в бой. Украинские силы привлекли резервы. Перед этим российская диверсионно-разведывательная группа пыталась зайти в Сумскую область в начале апреля 2024 года.

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Что известно о вражеской ДРГ на Сумщине

Вражескую засаду с более чем десятком диверсантов обнаружили пограничники на одном из направлений. Завязался стрелковый бой,

– заявили пограничники.

В Госпогранслужбе объяснили, что они:

выдвинули резервы подразделений Госпогранслужбы и Сил обороны,

привлекли артиллерийский и минометный расчеты.

"В результате столкновения враг отошел", – подытожили наши пограничники.

Обратите внимание! 1 апреля 2024 года пограничники отразили нападение вражеской ДРГ на Сумщине. Тогда наши пограничники открыли огонь на поражение, был стрелковый бой. Нашим пограничниками помогли резервы ГПСУ, НГУ и ВСУ. В частности, наши бойцы задействовали артиллерийские расчеты. Враг отступил.

Что известно о вражеских ДРГ на Сумщине